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Общество12 ноября 2021 8:45

Последние новости Тулы на 12 ноября 2021 года: на трассе под Тулой фура рассыпала баночное пиво, а в области замуж вышла 73-летняя пенсионерка

Рассказываем о наиболее интересных событиях на утро 12 ноября
Елена Иргиз
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На трассе под Тулой перевозившая баночное пиво фура рассыпала свой груз

На трассе под Тулой перевозившая баночное пиво фура рассыпала свой груз

Фото: соцсети

11 ноября в Туле на трассе М-2 «Крым» из фуры, перевозившей упаковки с пивом, высыпался груз. На дорогу вывалилось десятки банок с пивом. Скорее всего, водитель фуры не справился с управлением и вылетел на обочину.

В Белевском районе Тульской области, в районе села Николо-Гастунь, участники поискового отряда «Штурм» подняли из захоронения останки 77 красноармейцев, погибших в 1942 году. В 2020 году в районе этого же села поисковики извлекли останки 92 красноармейцев. Тогда возникло предположение, что это не единственное место погребения, потому работы были продолжены и теперь увенчались успехом.

В Тульской области в октябре 2021 года замуж вышла 73-летняя пенсионерка. Она стала самой взрослой невестой в этом месяце, сообщает Комитет ЗАГС региона. А самым зрелым женихом стал 78-летний мужчина. Отмечается также, что самой юной невесте исполнилось 17, а жениху - 19. Всего в октябре семью создали 752 пары, а развелись - 475 пар.

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