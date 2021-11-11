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Здоровье11 ноября 2021 12:26

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 11 ноября 2021 года: заразилось еще 268 человек

Всего с начала пандемии количество заболевших перевалило за 63 000
Елена Иргиз
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При этом выздоровели 257 человек в сутки

При этом выздоровели 257 человек в сутки

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заразились еще 268 человек за минувшие сутки. Всего с начала пандемии количество заболевших перевалило за 63 000 человек.

При этом выздоровели 257 человек в сутки и 54 830 с начала распространения заболевания.

Сообщается также и о 15 летальных исходах жителей, у которых коронавирус дал осложенения, в том числе и на хронические заболевания. Всего в Тульской области из-за COVID-19 скончалось 3 645 человек.

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