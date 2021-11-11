Малый и средний бизнес Тулы может рассчитывать на своевременную помощь

Поддержка малого и среднего предпринимательства - одна из приоритетных задач администрации Тулы.

Создание и развитие эффективных алгоритмов взаимодействия бизнеса и власти, в том числе поддержку малого и среднего предпринимательства, - одна из приоритетных задач администрации Тулы. Программа поддержки субъектов МСП учитывает различные потребности всех бенефициаров: от самозанятых и микропредприятий до представителей среднего бизнеса.

Усилия администрации направлены на создание комфортной среды для ведения бизнеса не только уже действующих предприятий, но и физических лиц и предпринимателей, вновь зарегистрированных и только планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Как поддержат

В рамках программы предоставляется как финансовая, так и нефинансовая поддержка бизнеса, оказывается широкий спектр информационно-консультационных и образовательных услуг. В результате предприниматели получают всю необходимую информацию о возможностях и преференциях на государственном и муниципальном уровнях.

В перечень основных форм поддержки субъектов МСП входят финансовая, имущественная, информационная, консультационная, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Субсидирование затрат

Одним из важнейших направлений поддержки бизнеса на муниципальном уровне является программа субсидирования части затрат представителей МСП, которая включает в себя компенсацию на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности, в том числе на обновление основных средств; оплаты понесенных затрат на участие в специализированных ярмарках для сельхозпроизводителей, части затрат досуговых учреждений для детей дошкольного возраста, связанных с осуществлением деятельности групп дневного времяпровождения; затрат, связанных с оплатой участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях производственной или инновационной направленности; затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, находящихся на специальном налоговом режиме «налог на профессиональный доход».

В рамках программы предоставляется как финансовая, так и нефинансовая поддержка бизнеса.

Оптимизация налогообложения

Кроме того, предприятия МСП могут рассчитывать на предоставление грантов субъектам малого инновационного предпринимательства в целях создания или расширения производства инновационной продукции; получение комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес»; возможность оптимизации налогообложения и упрощения налоговой отчетности, включая отчетность, представляемую в государственные внебюджетные фонды субъектами МСП, применяющими упрощенную систему налогообложения, в том числе перешедших с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, а также на предоставление доступа к имуществу из числа объектов, включенных в перечень государственного и муниципального имущества.

Полезные консультации

В целях увеличения в Туле числа субъектов МСП и создания новых рабочих мест, в рамках нефинансовой поддержки администрацией Тулы осуществляется непрерывная консультативная работа по информированию представителей бизнеса по любым вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью.

Этому посвящена и деятельность бизнес-гида города Тулы – начальника управления экономического развития администрации города Александра Александровича Ильинского. Он готов оказать всестороннюю информационную поддержку любому предпринимателю, бизнесмену или гражданину, планирующему начать свою деятельность в качестве предпринимателя.

Для этого работают различные каналы связи, от привычной, по номерам телефона: +7 (980) 721-77-11, +7 (4872) 30-47-91 и адресу электронной почты IlinsiyAA@cityadm.tula.ru, до формата электронного обращения на сайте МСП города Тулы (www.biz.tula.ru) или через сообщество во «ВКонтакте» (www.vk.com/club200809502).