В Туле местная жительница зарезала своего сожителя

Фото с места преступления
Фото: материалы пресс-служб
Тулячка зарезала своего сожителя. Драма разыгралась сегодня, 10 ноября, в квартире одного из домов по улице Металлургов.
По предварительным данным следствия, между 36-летней местной жительницей и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. От полученной травмы 34-летний мужчина скончался на месте.
Фото с места преступления
Фото: материалы пресс-служб
Женщину задержали, мотивы преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".