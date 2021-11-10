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Происшествия10 ноября 2021 21:25

В Туле местная жительница зарезала своего сожителя

Драма разыгралась сегодня, 10 ноября, в квартире одного из домов по улице Металлургов
Елена Иргиз
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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

Тулячка зарезала своего сожителя. Драма разыгралась сегодня, 10 ноября, в квартире одного из домов по улице Металлургов.

По предварительным данным следствия, между 36-летней местной жительницей и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. От полученной травмы 34-летний мужчина скончался на месте.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

Женщину задержали, мотивы преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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