В Туле местная жительница зарезала своего сожителя

Фото с места преступления Фото: материалы пресс-служб

Тулячка зарезала своего сожителя. Драма разыгралась сегодня, 10 ноября, в квартире одного из домов по улице Металлургов.

По предварительным данным следствия, между 36-летней местной жительницей и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. От полученной травмы 34-летний мужчина скончался на месте.

Фото с места преступления Фото: материалы пресс-служб

Женщину задержали, мотивы преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".