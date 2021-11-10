По итогам инспекции прокуратура внесла директорам школ представления Фото: Алексей ФОКИН

В туалетах двух школ Венева нашли серьезные санитарные нарушения. Прокуратура провела инспекцию после сообщений в СМИ.

Как установила проверка ведомства, в веневском центре образования № 2 в туалетах для мальчиков на 3 этаже чаши имеют дефекты, из-за которых их санитарная обработка проводилась некачественно. Также в умывальниках не было горячей воды, в кабинках отсутствовали двери и мусорные ведра, не было держателей для туалетной бумаги.

Нарушения нашли и в центре образования № 1 в том же городе: там в некоторых туалетах не было мыла, бумажных полотенец и туалетной бумаги. Ежедневная влажная уборка в кабинетах и на лестницах проводилась некачественно - комиссия обнаружила скопление пыли. График проведения генеральных уборок отсутствовал.

По итогам инспекции прокуратура внесла директорам школ и председателю комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район представления.