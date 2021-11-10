Еще 17 человек, заболевших коронавирусом, скончались в Тульской области за сутки

В настоящее время 542 жителя Тульской области находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях Фото: Алексей ФОКИН

Еще 17 человек скончались в Тульской области от коронавирусной инфекции. У жителей разных городов и поселков региона, и в том числе и Тулы, в основном в истории болезни были хронические заболевания, на которые COVID-19 дал осложнения.

Среди не переживших пандемию - жители разного возраста, в среднем от 30 до 90 лет.

Напомним также, что в настоящее время 542 жителя Тульской области находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях

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