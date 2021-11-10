После введения QR-кодов туляки атакуют прививочные пункты Фото: Игорь КОПЫТОВ

С начала текущей недели в соцсетях появляются видеоролики и снимки, на которых видно, какие огромные очереди выстраиваются в общедоступных пунктах вакционации от коронавируса. Особый наплыв желающих сделать прививку наблюдается в послеобеденное время и почти перед самым закрытием.

Прививочный пункт в ГКЗ. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Наш корреспондент лично убедился в том, что это не фейковые сообщения — туляки массово подались прививаться от COVID-19. Учитывая, что время было достаточно ранее, еще до полудня, огромная очередь, столпившаяся в ГКЗ, в тесном предбаннике — тому подтверждение.

Прививочный пункт в ГКЗ. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прививочный пункт в ГКЗ. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прививочный пункт в "Гостином дворе". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сам прививочный пункт переехал из холла второго этажа концертного зала в малый зал, с отдельным входом с улицы и теперь его посетители никак не контактируют с остальными гостями бывшего ДК ТОЗ. Несмотря на плотную толпу при входе, где заполняются документы, очередь движется довольно быстро. Многие приходят сюда с уже заполненными анкетами.

Прививочный пункт в ГКЗ. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Ежедневно у нас прививаются и ревакцинируются порядка 400-450 человек, - рассказывает старшая медсестра пункта вакцинации Марина Чернышева. - Каждую смену работают одновременно три медсестры. Нагрузка на персонал — колоссальная. Если ранее нам помогали военные медики, то теперь приходится обходиться силами персонала нашей поликлиники... В наличии есть все три основных вида вакцины против коронавируса, а также «Спутник-лайт» для ревакцинации. Дефицита препарата нет. Также у нас есть достаточное техническое оснащение, чтобы оперативно вносить в базу данных информацию о сделанной прививке, так что сертификат с QR-кодом отображается на портале в кратчайшие сроки.

Прививочный пункт в "Гостином дворе". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Второй прививочный пункт, в который заглянула «Комсомолка», - в ТЦ «Гостиный двор». Для желающих сделать прививку — здесь тоже отдельный вход со стороны улицы Тургеневской, на котором посетителей встречают волонтеры и сопровождают до места. Правда, при этом подниматься до третьего этажа приходится общедоступным путем — по эскалатору, на котором могут находиться также и обычные посетители ТЦ. Некоторый риск контакта остается и в очереди, которая выстраивается в коридоре «Гостиного двора». Правда, все честь по чести — в соответствии с социальной разметкой.

Прививочный пункт в "Гостином дворе". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Непосредственно в вакцинации здесь задействованы две медсестры, и несколько человек — для заполнения анкет и проведения краткого медосмотра.

Прививочный пункт в "Гостином дворе". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Очередь не настолько большая, как в ГКЗ, движется бодро, но, как отметили волонтеры, после обеда народу станет гораздо больше.