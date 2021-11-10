Коронавирус в Тульской области, последние данные на 10 ноября 2021 года: заболевание выявили у 271 жителя региона

С начала распространения вируса в области выявлено 62 755 случаев Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусной инфекцией заболел еще 271 житель региона. Таким образом, число зафиксированных фактов заболевания снова немного возросло. С начала распространения вируса в области выявлено 62 755 случаев.

А вот выздоровели только 263 человека, получив отрицательные тесты. Всего с начала пандемии таких в области 54 573 человека.

Также за сутки умерло еще 17 человек, и 3630 - с марта 2020 года.