В Туле предполагают отменить вход через переднюю дверь в общественный транспорт Фото: Алексей ФОКИН

В настоящий момент перевозчики пускают туляков только в дверь рядом с водителем: так возможно контролировать оплату проезда и исключить «зайцев». Но из-за этого нередко образовываются очереди из пассажиров. О неудобствах такого варианта широко дискутировали в 2015-м году, когда его ввели в практику. Однако потом недовольство пассажиров как-то улеглось — все привыкли.

Чтобы пассажиры могли свободно заходить во все двери общественного транспорта — нужен другой порядок оплаты проезда. Поэтому в администрации города сейчас прорабатывается вопрос установки в автобусах, троллейбусах и трамваях стационарных валидаторов на каждом входе. Идея тоже не нова - году эдак в 2018-м часть муниципальных автобусов средней вместимости уже пытались оснастить ими и потратили на этот эксперимент солидные средства. Правда, в дело те валидаторы так и не запустили, и, кажется, затраты прошли впустую.

Теперь зреет аналогичный план дубль-два. Посмотрим, во что он выльется бюджету. С другой стороны, видится и экономия, ведь произойдет окончательное сокращение штата оставшихся кондукторов, а контролировать оплату проезда этом случае будут в ходе рейдов. Как в былые времена.