В Москве арестовали пассажира поезда «Москва - Адлер», устроившего стрельбу на станции в Туле

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В Москве арестовали пассажира поезда «Москва - Адлер», который устроил стрельбу на подъезде к железнодорожной станции Тула. Об этом сообщают следователи и Росгвардия.

Напомним - это случилось в ночь на 6 ноября. 44-летний житель Ставрополя, ехавший в купейном вагоне, стал вести себя неадекватно. На него попутчики пожаловались проводнику и начальнику поезда, а тот решил вызвать полицию. Прибывшие полицейские попытались вразумить нарушителя, но он оказал им сопротивление, закрылся в купе и начал стрелять из травматического пистолета, ранив при этом сотрудника полиции и одного росгвардейца.

Мужчину задержали и заключили под стражу. В настоящее время он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».