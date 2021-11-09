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Здоровье9 ноября 2021 9:32

Более 40 тысяч жителей Тульской области прошли ревакцинацию

В целом, отмечается, что на минувшей неделе темпы вакцинации о коронавируса в регионе снизились
Игорь КОПЫТОВ
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Более 40 тысяч жителей Тульской области прошли ревакцинацию

Более 40 тысяч жителей Тульской области прошли ревакцинацию

Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

В нерабочие дни жители вакцинировались в прививочных пунктах в ТЦ «Гостиный двор» и Городском концертном зале.

На данный момент всего в Тульской области работают 55 пунктов вакцинации, 45 выездных прививочных бригад, 10 мобильных комплексов для вакцинации на ФАПах и на предприятиях. Первым компонентом вакцины привиты 668 тысяч человек, вторым – 619 тысяч. Также уже более 40 тысяч жителей региона прошли ревакцинацию.

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