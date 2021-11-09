Последние новости Тулы на 9 ноября 2021 года: в Туле 19-летний парень с ножом напал на полицейского, а QR-коды в тульских ТЦ действуют по-разному

8 ноября в Тульской области начали действовать новые коронавирусные ограничения Фото: Алексей ФОКИН

Нововведения в сфере соблюдения антиковидных мер в регионе восприняли неоднозначно. Где-то посетители устраивают драку на входе в ТЦ, а в других проверкой Qr-кодов никто не занимается.

Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Тулы, который напал с ножом на полицейского. Инцидент произошел вечером 7 ноября: компания молодых людей сильно шумела, и соседи вызвали полицию.

За первую неделю ноября на соблюдение коронавирусных ограничений было проверено 311 объектов. Практически каждый 3 объект демонстрировал пренебрежение правилами — по итогам рейдов возбуждено 91 дело об административном правонарушении.

Во дворе одного из домов в Туле «Opel» сбил пьяного пешехода. При этом водитель «Opel Astra» от теста на алкоголь отказался.

Туристы привезли в Тульскую область коронавирус из Турции и Египта, сообщает правительство региона. Также с начала 2021 года возбуждено 380 административных дел в адрес тех, кто вернулся из-за границы, но не сделал тесты на коронавирус.