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Здоровье8 ноября 2021 17:25

QR-коды в тульских ТЦ: где-то посетители устраивают драку на входе, а в других проверкой никто не занимается

Нововведения в сфере соблюдения антиковидных мер в регионе восприняли неоднозначно
Игорь КОПЫТОВ
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QR-коды в тульских ТЦ: где-то посетители устраивают драку на входе, а в других проверкой никто не занимается

QR-коды в тульских ТЦ: где-то посетители устраивают драку на входе, а в других проверкой никто не занимается

Фото: Алексей ФОКИН

Так, в одном из крупных тульских торговых центров завязалась драка из-за новой системы пропусков по QR-кодам. Вызывать полицию пришлось и сотрудникам ТЦ «Сарафан», поскольку один из посетителей попытался зайти в центр без предъявления QR-кода.

А в ТЦ «Утюг» у посетителей не проверяли QR-коды. Это нарушение выявлено дежурной группой регионального министерства промышленности и торговли.

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