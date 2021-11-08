QR-коды в тульских ТЦ: где-то посетители устраивают драку на входе, а в других проверкой никто не занимается Фото: Алексей ФОКИН

Так, в одном из крупных тульских торговых центров завязалась драка из-за новой системы пропусков по QR-кодам. Вызывать полицию пришлось и сотрудникам ТЦ «Сарафан», поскольку один из посетителей попытался зайти в центр без предъявления QR-кода.

А в ТЦ «Утюг» у посетителей не проверяли QR-коды. Это нарушение выявлено дежурной группой регионального министерства промышленности и торговли.