В Туле 19-летний парень напал с ножом на полицейского

Фото: СУ СК России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Тулы, который напал с ножом на полицейского.

Как предполагает следствие, 7 ноября 2021 года ночью кто-то из жителей микрорайона Левобережный позвонил в полицию и сообщил, что соседи шумят и нарушают общественный порядок. Сотрудники полиции выехали на место проишествия и установили, что в одной из квартир 19-летний молодой человек с приятелями слишком громко гуляют. На требования участкового прекратить шуметь парень ответил попыткой ударить сотрудника полиции кухонным ножом. Однако полицейский смог увернуться и задержать нападавшего.

В настоящее время следователи проводят расследование произошедшего. Парень задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". За такое преступление молодой человек может отправится в колонию на 10 лет.