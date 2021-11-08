Каждый третий проверенный на минувшей неделе в Тульской области объект нарушал антиковидные ограничения Фото: Алексей ФОКИН

За первую неделю ноября на соблюдение коронавирусных ограничений было проверено 311 объектов. Практически каждый 3 объект демонстрировал пренебрежение правилами — по итогам рейдов возбуждено 91 дело об административном правонарушении.

При этом за семидневку в Тульской области зарегистрировали 1869 новых случаев заражения коронавирусом, что выше показателя предыдущей недели, но в целом впервые с сентября коэффициент распространения стал ниже — 1,3. Отдельно отмечают стабилизацию по случаям внебольничной пневмонии. На прошедшей неделе их было порядка 500.