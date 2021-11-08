В Тульской области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 1869 случаев ковида — это выше уровня предыдущей недели, но в целом темпы роста продолжают снижаться.

За неделю коронавирус регистрировался во всех муниципальных образованиях. Но отмечается снижение заболеваемости среди детей 7−14 лет и подростков 15−17 лет на 20%. Снизились темпы роста заболеваемости среди взрослых всех возрастных групп. Впервые со второй половины сентября Тульская область вернулись к коэффициенту распространения инфекции 1,03.