Минздрав Тульской области рассказал о ревакцинации и бесплатных лекарствах от коронавируса

Повторную прививку можно сделать любой двухкомпонентной вакциной

В Тульской области министерство здравоохранения ответило на самые часто встречающиеся вопросы туляков о вакцинации от COVID-19, как получить бесплатные лекарства и куда обращаться, если сертификат о прививке не появляется в личном кабинете портала Госуслуг.

В частности, сертификат вакцинированого или переболевшего приходит на госуслуги в том случае, если у гражданина есть подтвержденная запись на портале. Если его не присылают в течение нескольких дней после вакцинации или выздоровления, нужно обратиться в медицинскую организацию и сверить внесенные данные.

В настоящее время по возвращении из-за границы лица, прошедшие вакцинацию, могут не сдавать тест ПЦР.

Если говорить о прививках от коронавируса для детей, то клинические испытания вакцины «Спутник V» для детей от 12 до 17 лет еще проводятся. В настоящее время лучшей защитой детей от ковида является прививка родителей.

Согласие на повторную прививку «Спутником V» можно получить у врача прививочного пункта. Отметим, что повторную прививку можно сделать любой другой двухкомпонентной вакциной.

Также если вы вызвали на дом врача и экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, врач должен назначить вам лечение и выдать все необходимые лекарства до полного выздоровления. При этом конкретные препараты и схема приема зависит от клинической картины больного.