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Здоровье8 ноября 2021 16:40

Заболеваемость ОРВИ в Тульской области соответствует эпидемиологическому порогу

Таковы данные регионального Роспотребнадзора
Игорь КОПЫТОВ
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Заболеваемость ОРВИ в Тульской области соответствует эпидемиологическому порогу

Заболеваемость ОРВИ в Тульской области соответствует эпидемиологическому порогу

Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 8387 случаев ОРВИ. Это соответствует эпидпорогу для данного времени года и даже ниже уровня заболеваемости предыдущей недели почти на 20%. При этом, среди взрослых превышение все же наблюдается.

Хуже обстоят дела в областной столице - в Туле зарегистрировано 3928 случаев ОРВИ. Это в целом выше эпидпорога на 23,5%, но также на 24% ниже предыдущей недели. Среди взрослых заболеваемость превысила норму на 71%.

Лабораторно подтвержденного гриппа в Тульской области нет.

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