Заболеваемость ОРВИ в Тульской области соответствует эпидемиологическому порогу
Фото: Алексей ФОКИН
За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 8387 случаев ОРВИ. Это соответствует эпидпорогу для данного времени года и даже ниже уровня заболеваемости предыдущей недели почти на 20%. При этом, среди взрослых превышение все же наблюдается.
Хуже обстоят дела в областной столице - в Туле зарегистрировано 3928 случаев ОРВИ. Это в целом выше эпидпорога на 23,5%, но также на 24% ниже предыдущей недели. Среди взрослых заболеваемость превысила норму на 71%.
Лабораторно подтвержденного гриппа в Тульской области нет.