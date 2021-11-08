Заболеваемость ОРВИ в Тульской области соответствует эпидемиологическому порогу Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 8387 случаев ОРВИ. Это соответствует эпидпорогу для данного времени года и даже ниже уровня заболеваемости предыдущей недели почти на 20%. При этом, среди взрослых превышение все же наблюдается.

Хуже обстоят дела в областной столице - в Туле зарегистрировано 3928 случаев ОРВИ. Это в целом выше эпидпорога на 23,5%, но также на 24% ниже предыдущей недели. Среди взрослых заболеваемость превысила норму на 71%.

Лабораторно подтвержденного гриппа в Тульской области нет.