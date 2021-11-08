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Туристы привезли в Тульскую область коронавирус из Турции и Египта, сообщили сегодня, 9 ноября, на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

Глава Роспотребнадзора области Александр Ломовцев также доложил, что продолжается контроль за теми, кто возвращается из-за границы. Так, за минувшую неделю с COVID-19 вернулись трое жителей области - один привез инфекцию из Египта, а еще двое - заразились в Турции. Также отмечается, что сначала 2021 года возбуждено 380 административных дел в адрес тех, кто вернулся из-за границы, но не сделал тесты на коронавирус.

Отметим, что в настоящее время тем, кто сделал прививку от ковида, сейчас сдавать тесты не нужно.