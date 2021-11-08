Какие коронавирусные ограничения вступили в силу 8 ноября в Тульской области

Доступ в ТЦ и кафе возможен только по QR-коду Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 8 ноября, в Тульской области вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Их установили еще 4 ноября после изменений в указ губернатора.

Согласно новым требованиям, теперь можно посетить торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, но только по QR-коду. Ограничение не касается подростков до 18 лет, которые приходят в сопровождении взрослых и тех, кто пришел в ТЦ на вакцинацию. Также для того, чтобы сходить в ресторан или кафе, тоже нужно предъявить QR-код, как и на посещение концертов, бассейнов и фитнес-клубов, и при заселении в гостиницы и отели. Напомним, что с 6 ноября также по QR-коду разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.

Кроме того, с 8 ноября все жители Тулы и области старше 60 лет без QR-кода должны находиться на самоизоляции.