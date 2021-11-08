За минувшую неделю с 2 по 8 ноября в Тульской области умерло 120 пациентов с коронавирусом

У большинства из них в истории болезни были отмечены различные хронические заболевания, на которые COVID-19 дал осложнения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за неделю со 2 по 8 ноября скончались еще 120 жителей. Все они были разного возраста, от 39 до 97 лет, и проживали во всех районах региона. У большинства из них в истории болезни были отмечены различные хронические заболевания, на которые COVID-19 дал осложнения.

В целом, за сутки заболели 270 человек, выздоровели тоже 270 пациентов. Всего в регионе насчитывается 62 215 случаев заболевания, 54 041 житель Тулы и области с коронавирусом успешно справился.