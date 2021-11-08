Коронавирус в Тульской области, последние данные на 8 ноября 2021 года: за неделю заразились 1869 человек

270 человек заболели только за последние сутки Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперштаба, за неделю в Тульской области коронавирусом заболели 1869 человек из всех районов и городских округов. 270 из них - только за последние сутки.

При этом успешно перенести заболевание удалось 1859 жителям региона, и 270 за минувшие сутки.

Всего за время распространения вируса в регионе зафиксировано 62 215 случаев заболевания, из них 54 041 пациент с болезнью справился.

Отмечается также 120 летальных исходов за указанный период и 16 за последние 24 часа. Это жители от 39 до 97 лет преимущественно с хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии скончалось 3 596 человек.