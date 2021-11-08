Дело Контрабаева — Черноусова: допрос фирмооткрывателей и возможно ли было повлиять на итоги аукциона. Свидетель говорит об успешном решении всех поставленных задач

Дело Контрабаева — Черноусова: допрос фирмооткрывателей и возможно ли было повлиять на итоги аукциона Фото: Алексей ФОКИН

Самым интересным моментом двухдневных слушаний стал допрос свидетелей, которые по такому случаю приехали аж из самой Москвы.

Первой допрашивали Елену Назарову. Ее история достаточно показательна и для всех остальных свидетелей дня. Нужны были деньги, прочитала в газете объявление о том, что требуются курьеры. Откликнулась. Оказалось, что работа курьера заключается в том, чтобы открывать на свое имя различные фирмы.

«Так получилось, что я на себя открыла несколько фирм», – скромно прокомментировала свидетельница.

При этом, по ее словам, обещали заплатить пять тысяч, а заплатили всего тысячу. Людей, которые дали ей эту работу, она не знает. Помнит только, что их звали Людмила и Наташа.

– Название фирмы помните, которая была открыта на ваше имя? – спрашивают ее.

– Не помню.

– А что значит: на вас оформлена? Вы директор?

– Генеральный директор.

– Чем занималась фирма, знаете?

– Что-то связанное с канцелярскими изделиями.

– К ее деятельности вы имели отношение?

– Даже не знала, где она находится.

После этого Черноусов выступил с комментарием к суду. «Ваша честь, обратите внимание, даже из материалов дела видно, что с этой компанией никто никогда не сотрудничал, свидетеля не видел и она меня тоже. О чем этот свидетель? Его «до кучи» следствие в дело затащило? Какое он отношение то работе программы то имеет?»

Следующим вызывают Дениса Будаева.

У него все проходило по схожему сценарию. Искал работу, прочитал в газете объявление, что нужны курьеры. В какой газете – не помнит. Следующий свидетель, правда, уточнил: газета «Из рук в руки». Работа курьера и здесь заключалась в необходимости открытия фирм на свое имя. Только куратором были Владимир, Геннадий, а потом Сергей. В отношении вознаграждения свидетель был более откровенен. Оно составляло от полутора до двух тысяч рублей за каждую открытую фирму, в редких случаях – две с половиной.

– Имели ли место факты, когда на вас оформлялись фиктивно фирмы?

– Неоднократно. Это происходило с сентября 2010 года по ноябрь 2012 или начало 2013. На мне было много фирм, которые, как мне объяснили, потом были перепроданы.

– Вы были учредителем фирмы «Информатикс»?

– Помню, что ко мне приезжали оперативники по этому поводу, допрашивали. Но когда ее регистрировал, не могу сказать.

– Что это за компания?

– Я вообще никакого отношения к ней не имею. Моя задача была приехать в налоговую, подписать документы.

– Кто кроме вас осуществлял хозяйственную деятельность «Информатикс»?

– А я откуда знаю?

– Вам известно, компания «Информатикс» налоги платило?

– Не знаю.

– Какое количество человек было у нее в штате?

– Не знаю.

Свидетель Виталий Грошевой тоже не помнит, с какими людьми имел дело при оформлении документов. По его определению, это были «какие-то незнакомые люди, которые давали работу». О столь престижной работе узнал, по его словам, от своего соседа – предыдущего свидетеля.

Зато:

– Сколько таким образом на вас было оформлено фирм?

– Около восьмидесяти.

– Кто составлял документы для регистрации?

– Я не составлял, мне давали уже. Я в них не разбираюсь.

– После того, как были оформлены фирмы, вы имели отношение к их деятельности?

– Работали они или нет, мне неизвестно.

– Платежные документы, договоры вы подписывали?

– Нет, никаких документов не подписывал.

– Чем занимались эти фирмы?

– Я отдавал расписку, документы, мне передавали деньги, и все. Потом в следующий раз.

Завершал обзор фирмооткрывателей пенсионер Александр Юрьевич Дегтярев. Он явно волновался и старался не наговорить лишнего. Это получалось не всегда.

– Вы оформляли на себя компании, фирмы?

– Первый раз от вас слышу.

– «Вектор консалтинг» – вам что-то говорит это название?

– Нет.

– Вам известно, что вы являетесь генеральным директором этой компании?

Молчание.

– В налоговую инспекцию не обращались в связи с деятельностью этих компаний?

– Я вообще в эти дела не лезу, не знаю где налоговая.

Свою подпись на документах из налоговой, где он является генеральным директором фирмы, свидетель не опознал: не его. Хотя, как оказалось, на его имя открыто 78 фирм. Соответственно, в налоговых органах хранилось как минимум 78 не его подписей. Собственную подпись под протоколом свидетель после долгих размышлений, однако, опознал. Хотя предварил опознание фразой «Там не поймешь: моя, не моя». После уточняющих вопросов рассказал, что документы из налоговой на допросе ему не предъявляли. Большинства сказанного в протоколе допроса он не говорил. И добавил, что никаких денег ему вообще не платили. Ну, может, и действительно так. Не заплатили же первой свидетельнице дня.

Вот такие вот насыщенные диалоги.

Непонятно, какой смысл имело приглашение этих людей, если на большинство вопросов они отвечали: нет, не знаю, не помню. Ведь по сути это стрелочники, которые использовались кем-то в непонятно каких играх.

Невозможно ведь предположить, что 78 фирм, отрытых пенсионером Александром Юрьевичем Дегтяревым, восемьдесят Виталия Грошевого, «много» Дениса Будаева и сколько-то Елены Назаровой открывались исключительно для того, чтобы устроить некую аферу с системой «Инфоклиника» в отдельно взятой Тульской области. Проще поверить во всемирный масонский заговор.

И главное не понятно как существование или отсутствие этих фирм определяет существование региональной информационной системы здравоохранения Тульской области, которой пользуются все ее жители.

Ответ на вопрос, который напрашивался: с какими целями открывались все эти фирмы, и какую роль они сыграли в рассматриваемом деле, не прозвучал, и не мог прозвучать.

Очевидно, что никто из свидетелей этого и не знал. Соответственно, тайный смысл их приглашения остался непонятным. Разве что навесить на обвиняемых еще одну страшилку, которую непонятно каким боком к ним пришить.

Какой смысл допрашивать Елену Назарову, которую, по ее словам, еще и кинули на деньги, не имея возможности спросить Людмилу или Наташу чем занимались открытые таким образом фирмы?

Подсудимых Контрабаева и Черноусова свидетели тоже не знают и никогда не видели. Об этом каждого из них спрашивали отдельно.

А накануне допрашивали бывшего министра здравоохранения Алексея Эрка, который на момент событий, составляющих суть дела, занимал другие должности. В 2012 году он был завотделением Киреевской стоматологической поликлиники, в 2013 – заведующий филиалом Тульской областной стоматологической поликлиники в Щекине и с января 2014-го – главным врачом Тульской областной стоматологической поликлиники. Расспрашивали его о тонкостях внедрения информационной системы «Инфоклиника».

Насколько вспомнил Алексей Алоисович, в 2012 году, когда он работал в Киреевской стоматологической поликлинике, система «Инфоклиника» начинала внедряться. В другой системе, как он сказал, «по-моему, никогда не работали». Изначально она работала только для записи к врачу.

В то время также проводились совещания с участием представителей медицинского сообщества области, на которых обсуждалась работа системы, вносились замечания и предложения со стороны практикующих медицинских работников для улучшения качества работы. Высказывались замечания, а на последующих заседаниях показывались доработки. «От нас ждали предложений, что можно улучшить для работы врача».

Так, в 2013 году начала внедряться электронная медицинская карта. Компьютеры были установлены в кабинетах врачей и регистратуре. В 2012 году как таковой системы информационного ведения медицинской карты не было, только запись на прием к врачу. «По крайней мере, в том учреждении, в котором работал я».

Задачи, по его словам, разработчикам не просто ставились, но и подтверждалось затем, что они были выполнены. «А к концу 2013 года для нас стоматологов система работала идеально» – заявил Эрк.

При этом следствие полагает, что заключенные контракты не исполнялись, были фиктивные. И непонятно, в чем именно контракт не был выполнен. Заказчик утверждал, что у него имелась некая медицинская информационная система, и он ее хотел сделать. Сделать открыто, по контракту, на аукционе. Конкурс был публичный, и объявление о нем делалось публично. Работа по доделке системы и техническое ее обслуживание проводились. При этом тот же Контрабаев в состав комиссий по аукционам не был включен, соответственно, по мнению защиты, не мог влиять на конечный результат. Никаких документов по поводу аукциона также не подписывал, а значит, не мог влиять на формирование первоначальной стоимости работ.

Также, по словам защиты, никаких замечаний членов комиссии к условиям конкурса не было. Это говорит о том, что на момент проведения конкурса никаких претензий к нему не было. Не проводила никаких действий федеральная монопольная служба, не было заявлений сторонних организаций. Соответственно аукцион был проведен легитимно и в полной мере в соответствии с 44 ФЗ.

Причем вся эта информация выяснилась после оглашения прокурором аукционной документации.

«Я постфактум узнавал, кто победил в аукционе. Условия конкурса в 2013 году отличались от того, что проходил годом ранее, лишь двумя строчками, не имеющими значения для его участников. Только заменили название учреждения в связи с тем, что шла реструктуризация здравоохранения. У меня никакой личной заинтересованности не было в том, кто победит, это видно из материалов дела. Акты о приемке работ подписывали другие сотрудники, и никто не поставил эти акты под сомнение», – прокомментировал по этому поводу Артур Контрабаев.

Также после прочтения аукционной документации Черноусов обратил внимание суда, на то, что в конкурсе участвовали известные конкуренты компании СДС, существующие на рынке более 20 лет. И победа была совсем с минимальным отрывом. Что тем более говорит о реальном честном состязании за контракт.

О процессе

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения.

Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм (как выяснилось на последнем заседании – совсем не подконтрольных). После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

И самое главное – Заказчик в лице Правительства Тульской области претензий к Черноусову и его компании СДС не имеет, доволен результатом (Все-таки Тула на 1 месте) и естественно настаивает на отсутствии ущерба.

Следующее заседание намечено на 15 ноября.