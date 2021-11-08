В Узловой Тульской области ночью загорелась машина, врезавшаяся в бетонные блоки Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, примерно в половине первого ночи 8 ноября легковой автомобиль выехал на встречную полосу, врезался в бетонные блоки ограждения и загорелся. Это могло произойти из-за того, что на данном участке ведутся восстановительные работы переезда над железной дорогой, и выстроена временная переправа, и в темноте водитель не сумел сориентироваться с выбором пути.

Видеозапись последствий очевидцы опубликовалив соцсетях. По имеющимся данным, пострадал водитель.

Все подробности и обстоятельства ЧП уточняются.