Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 9:30

В Узловой Тульской области ночью загорелась машина, врезавшаяся в бетонные блоки

ДТП произошло на окружной дороге между мостами
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Узловой Тульской области ночью загорелась машина, врезавшаяся в бетонные блоки

В Узловой Тульской области ночью загорелась машина, врезавшаяся в бетонные блоки

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, примерно в половине первого ночи 8 ноября легковой автомобиль выехал на встречную полосу, врезался в бетонные блоки ограждения и загорелся. Это могло произойти из-за того, что на данном участке ведутся восстановительные работы переезда над железной дорогой, и выстроена временная переправа, и в темноте водитель не сумел сориентироваться с выбором пути.

Видеозапись последствий очевидцы опубликовалив соцсетях. По имеющимся данным, пострадал водитель.

Все подробности и обстоятельства ЧП уточняются.

ДТПИнтересное