Тульский «Арсенал» - «Уфа»: итог матча 0:0 Фото: материалы пресс-служб

14-й тур Российской Премьер-лиги принес тулякам «сухую» ничью.

Перед стартовым свистком специальный приз за лучший гол октября (в ворота питерского «Зенита») получил хавбек оружейников Кингс Кангва. Повторить подобное в нынешней игре, увы, не получилось.

В стартовом составе за оружейников на поле вышли Коченков, Смольников, Новосельцев, Сокол, Родакович, Камболов, Ткачев, Эванс, Хлусевич, Кингс, Луценко.

Буквально на первой же минуте гости повели себя некорректно, заполучив желтую карточку. На 19-й арсенальцы получили численное преимущество – тот же самый Фищенко получил второй «горчичник» и был удален с поля. Однако реализовать численное преимущество тулякам не удалось, несмотря на более активное владение мячом. А на 37-й так и вовсе уфимцы чуть было не распечатали счет, пробив чуть выше ворот. Две добавленные минуты не изменили ситуации – после первого тайма на табло по-прежнему оставался нулевой счет.

Второй тайм начался с желтой карточки наставнику «Уфы» Алексею Стукалову – за излишнюю эмоциональность. Но эмоции проявляли разве что тренеры команд – на самом поле прямо сказать, особо острой игры не наблюдалось. В целом вторая половина игры отличалась от первой разве что большим количеством замен.

Целых пять минут компенсированного времени. Казалось бы – вот он шанс на победу, но, увы – итог встречи: 0:0.