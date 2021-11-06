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Происшествия6 ноября 2021 16:50

На Московском вокзале в Туле житель Ставропольского края устроил стрельбу

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту применение насилия в отношении представителя власти
Игорь КОПЫТОВ
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На Московском вокзале в Туле житель Ставропольского края устроил стрельбу

На Московском вокзале в Туле житель Ставропольского края устроил стрельбу

Фото: Алексей ФОКИН

По имеющимся данным, ночью 6 ноября 44-летний житель Ставропольского края, ехавший в поезде «Москва-Адлер» повел себя неадекватно. А когда во время остановки на Московском вокзале в Туле, сотрудники линейного отдела полиции попытались его утихомирить, мужчина оказал сопротивление и выстрелил из травмата сначала в полицейского из травматического оружия, а следом и в прибывшего на место происшествия бойца СОБРа управления Росгвардии.

Пострадавшему правоохранителю оказана медицинская помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.

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