На Московском вокзале в Туле житель Ставропольского края устроил стрельбу Фото: Алексей ФОКИН

По имеющимся данным, ночью 6 ноября 44-летний житель Ставропольского края, ехавший в поезде «Москва-Адлер» повел себя неадекватно. А когда во время остановки на Московском вокзале в Туле, сотрудники линейного отдела полиции попытались его утихомирить, мужчина оказал сопротивление и выстрелил из травмата сначала в полицейского из травматического оружия, а следом и в прибывшего на место происшествия бойца СОБРа управления Росгвардии.

Пострадавшему правоохранителю оказана медицинская помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.