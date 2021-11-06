Завершился первый тайм противостояния тульского «Арсенала» и «Уфы»: счет 0:0 Фото: материалы пресс-служб

В стартовом составе за оружейников на поле вышли Коченков, Смольников, Новосельцев, Сокол, Родакович, Камболов, Ткачев, Эванс, Хлусевич, Кингс, Луценко.

Буквально на первой же минуте гости повели себя некорректно, заполучив желтую карточку. На 19-й арсенальцы получили численное преимущество – тот же самый Фищенко получил второй «горчичник» и был удален с поля. Однако реализовать численное преимущество тулякам не удалось, несмотря на более активное владение мячом. А на 37-й так и вовсе уфимцы чуть было не распечатали счет, пробив чуть выше ворот.

Две добавленные минуты не изменили ситуации – на табло по-прежнему оставался нулевой счет.