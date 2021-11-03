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Здоровье3 ноября 2021 16:21

Школьники Тульской области после каникул будут учиться очно

Тем не менее, образовательные организации должны быть готовы ко всяким изменениям
Елена Иргиз
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93% школ уже зарегистрировались на платформе для дистанционного обучения

93% школ уже зарегистрировались на платформе для дистанционного обучения

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области не планируется введение дистанционного обучения для школьников. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин на заседании оперативного штаба. Тем не менее, школы и центры образования должны быть готовы ко всяким изменениям.

Сейчас в школах находится около 4000 техники, которую в случае перехода образовательных организаций на дистант могут передать малоимущим семьям. 93% школ уже зарегистрировались на платформе для такого обучения.

Напомним, что в регионе не будут продлевать режим нерабочих дней, однако ряд ограничений останется. Также в области введут QR-коды для посещения торговых центров.

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