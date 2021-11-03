Школьники Тульской области после каникул будут учиться очно

93% школ уже зарегистрировались на платформе для дистанционного обучения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области не планируется введение дистанционного обучения для школьников. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин на заседании оперативного штаба. Тем не менее, школы и центры образования должны быть готовы ко всяким изменениям.

Сейчас в школах находится около 4000 техники, которую в случае перехода образовательных организаций на дистант могут передать малоимущим семьям. 93% школ уже зарегистрировались на платформе для такого обучения.

Напомним, что в регионе не будут продлевать режим нерабочих дней, однако ряд ограничений останется. Также в области введут QR-коды для посещения торговых центров.