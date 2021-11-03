200 военных медиков будут оказывать помощь пациентам инфекционных госпиталей Тульской области Фото: материалы пресс-служб

На данный момент в Тульскую область уже прибыли около 70 специалистов военно-медицинской службы. Их направили в ковидные госпитали Алексина, Киреевска, Новомосковска и Щекина.

В течение недели в регион прибудут еще порядка 70 специалистов из Западного, Восточного, Южного военных округов, Воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения, а также из военных госпиталей Министерства обороны РФ. Они присоединятся к тем 65 военным медикам, которые уже давно задействованы в консультировании и лечении пациентов с COVID-19 в районах области.

В составе врачебно-сестринских бригад – военнослужащие с опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом - реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.