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В Тульской области предложили ввести доступ на ряд предприятий по QR-коду. Такое предложение сегодня, 3 ноября, внес министр здравоохранения региона на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, чтобы снизить летальность, надо продолжать разъяснять людям о необходимости вакцинации. Также можно провести несколько акций - например, пропускать на рабочее место по QR-коду на предприятиях, в администрациях.

Он также отметил, что в настоящее время на территории региона работают 67 военных медиков, а к концу недели приедут еще 138. Кроме того, в Тульскую область доставят еще 9 аппаратов ИВЛ.