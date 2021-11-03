В Тульской области нерабочие дни продлевать не будут

Главный санитарный врач области предложил ввести допуск людей в торговые центры по QR-кодам
Фото: Алексей ФОКИН
Сегодня, 3 ноября, в правительстве Тульской области прошло заседание по эпидобстановке.
Так, по словам Алексея Дюмина, нерабочие дни на территории региона продлены не будут. Однако, остаются QR-коды для доступа на ряд объектов, такую же систему планирую ввести и на ряд других объектов массового скопления людей.
В частности, главный санитарный врач области предложил ввести допуск людей в торговые центры по QR-кодам. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление правительства.