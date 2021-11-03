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Здоровье3 ноября 2021 15:11

В Тульской области нерабочие дни продлевать не будут

Такое решение прозвучало сегодня, 3 ноября, на оперативном штабе в правительстве региона
Елена Иргиз
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Главный санитарный врач области предложил ввести допуск людей в торговые центры по QR-кодам

Главный санитарный врач области предложил ввести допуск людей в торговые центры по QR-кодам

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 ноября, в правительстве Тульской области прошло заседание по эпидобстановке.

Так, по словам Алексея Дюмина, нерабочие дни на территории региона продлены не будут. Однако, остаются QR-коды для доступа на ряд объектов, такую же систему планирую ввести и на ряд других объектов массового скопления людей.

В частности, главный санитарный врач области предложил ввести допуск людей в торговые центры по QR-кодам. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление правительства.

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