В Тульской области нерабочие дни продлевать не будут

Главный санитарный врач области предложил ввести допуск людей в торговые центры по QR-кодам Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 ноября, в правительстве Тульской области прошло заседание по эпидобстановке.

Так, по словам Алексея Дюмина, нерабочие дни на территории региона продлены не будут. Однако, остаются QR-коды для доступа на ряд объектов, такую же систему планирую ввести и на ряд других объектов массового скопления людей.

В частности, главный санитарный врач области предложил ввести допуск людей в торговые центры по QR-кодам. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление правительства.