Когда твой банк всегда рядом

В этом году Сбербанк отмечает юбилей - 180 лет со дня основания.

Мария Киселева.

Мария Киселева, г. Тула:

- Какими услугами Сбербанка вы пользуетесь чаще?

- Ежедневно использую мобильное приложение СберБанк Онлайн, через него быстро можно оплатить все коммунальные платежи без комиссии. Картой Сбера расплачиваюсь в магазинах, аптеках, МФЦ и т. д. Мама использует карту Сбербанка для поездок в городском транспорте. Наличные использую теперь крайне редко: платить картой намного удобнее! Несколько лет назад для серьезной покупки оформила в Сбере кредит: оперативно и на хороших условиях! Кроме этого, очень удобно иметь кредитную карту, когда можешь тратить больше, чем у тебя сейчас есть, а потом вернуть банку эти средства без процентов – новая Кредитная СберКарта имеет 120-дневный беспроцентный период! Нравится, как изменились офисы банка, стали уютными и современными.

- Какие сервисы экосистемы вы знаете, какими уже пользовались?

- Знаю многие сервисы: СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕаптека, СберЛогистика… Несколькими сервисами уже пользовалась. Например, сейчас на удаленке все чаще использую услугу СберМаркет, когда можно заказать продукты и другие товары с доставкой на дом. Во-вторых, СберЕаптека, здесь пару раз заказывали лекарства себе и родителям по очень выгодной цене.

Ирина Маликова.

Ирина Маликова, пенсионерка:

- Я давно являюсь клиентом Сбербанка, на моих глазах он кардинально изменился в лучшую сторону, стал по-настоящему ближе к клиентам. Я живу на ул. Первомайской и часто бываю в отделении недалеко от дома, на пр. Ленина. Радуют искренние улыбки на лицах сотрудников, сопричастность, вежливость, желание помочь, подсказать. Чувствуется, что люди на своем месте, профессионалы, любящие свою работу. Большой плюс – это широкий спектр услуг банка, у меня тут небольшой вклад открыт со специальными условиями для пенсионеров.

Отделение работает по удобному графику, на сегодня меня все устраивает. Я уже третий год пользуюсь дебетовой картой Сбербанка, постепенно привыкаю рассчитываться безналично и скажу вам - это безопаснее и удобнее! Хочу пожелать своему банку дальнейшего развития, а коллективу - здоровья и благополучия!

Антон Ремизов.

Антон Ремизов, предприниматель:

- Сбер реально помогает мне в бизнесе, он всегда рядом, все операции я провожу удобно и выгодно. Могу находиться, где угодно, и спокойно контролировать все рабочие процессы в удаленном режиме. Брал кредит в Сбере на развитие бизнеса, условия дали выгодные, схема кредитования удобная.

В прошлом году взял специальный льготный кредит под 0% для пострадавших от пандемии отраслей. Эта была помощь своевременная, потому как по сфере услуг, в которой я работаю, пандемия ударила достаточно ощутимо.

- Что вы пожелаете Сбербанку в преддверии 180-летия?

- Продолжать идти по пути поддержки клиента, развивать гибкую систему кредитования с учетом индивидуальных потребностей каждого. Планомерно расширять сферы предоставления услуг, ведь с тех пор как Сбер превратился в экосистему, он стал еще комфортнее и удобнее! Я горжусь, что я клиент Сбера! Конечно, в преддверии юбилея банка мы рассчитываем на новые интересные предложения!

Тульское отделение Сбербанка России - головной офис на Крестовоздвиженской площади, дом 1.

ПАО Сбербанк.

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