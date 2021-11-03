В Тульской области за минувшие сутки скончались еще 17 пациентов с коронавирусом

Статистика отмечает 265 случаев заболевания за последние сутки и 265 же выздоровевших, Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за минувшие сутки скончались еще 17 пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии от последствий заболевания коронавирусом умерли 3 511 жителей региона из различных городов и поселков области.

Среди умерших отмечаются пациенты разных возрастов, в среднем от 30 до 90 лет.

Также статистика отмечает 265 случаев заболевания за последние сутки и 265 же выздоровевших, а за все время - 60 871 заболевший и 52 697 вылечившийся.