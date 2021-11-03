Определился соперник тульского «Арсенала» в матчевой встрече 1/8 финала Кубка России-2021/22 Фото: материалы пресс-служб

По результатам состоявшейся 2 ноября жеребьевки в 1/8 «Арсенал» сыграет на выезде с владикавказской «Аланией». Сейчас «Алания» выступает в ФНЛ, занимая пятое место в турнирной таблице. Из-за реконструкции домашнего стадиона владикавказцы принимают соперников в Грозном.

Кстати, в 2004 году туляки, в то время игравшие в первом дивизионе уже встречались с клубом премьер-лиги «Аланией» в двухматчевом противостоянии 1/16 финала Кубка. Одна игра закончилась «сухой» ничей, во второй победили северо-осетинские футболисты — 5:2.

Точная дата и время матча станут известны позднее, ориентировочно это произойдет в начале марта будущего года.