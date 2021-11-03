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Здоровье3 ноября 2021 12:03

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 3 ноября 2021 года: установлен новый антирекорд заболеваемости - 265 человек в сутки

При этом выздоровело за сутки ровно столько же - 265 пациентов закрыли больничные
Елена Иргиз
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За весь период распространения заболевания выявили 60 871 случай

За весь период распространения заболевания выявили 60 871 случай

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области за сутки снова установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом- 265 новых выявленных случаев. За весь период распространения заболевания их набралось уже 60 871.

При этом выздоровело за сутки ровно столько же - 265 пациентов закрыли больничные. Переболели COVID-19 с марта 2020 года 52 697 жителей Тулы и области.

Также сообщается о 17 летальных исходах и 3 511 - за все время коронавирусной пандемии.

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