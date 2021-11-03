ГК «КорсГрупп» - теперь и в Орле!

В Орле ГК «КорсГрупп» приобрела сразу три дилерских центра Kia, Geely и Chery.

Он стал седьмым городом, где работают официальные дилерские центры автомобильного холдинга.

- В октябре мы открываем для себя абсолютно новый регион, - комментирует генеральный директор ГК «КорсГрупп» Олег Мастрюков. – Успешно завершена сделка по приобретению трех действующих дилерских центров: Kia, Geely и Chery в Орле. В перспективе будем продолжать увеличивать долю холдинга на рынке и укрупняться в тех регионах, где мы уже присутствуем. И, конечно, двигаться к главной цели - войти в топ-10 крупнейших автомобильных холдингов страны.

Приобретенные «КорсГрупп» в Орле дилерские центры Kia, Geely и Chery удобно расположены в едином комплексе на Ливенской улице, 76.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года «КорсГрупп» занимает 11 позицию в рейтинге автомобильных холдингов России по объемам продаж новых автомобилей*. Деятельность тульского автомобильного холдинга давно вышла за пределы нашего региона. В марте 2021 года был открыт дилерский центр Haval в Коломне. Таким образом, сегодня автохолдинг «КорсГрупп» - это официальные дилерские центры 12 автомобильных брендов, расположенные в Туле, Новомосковске, Калуге, Коломне, Ярославле, Твери, а с октября 2021 года – и в Орле.

Приобретенные «КорсГрупп» в Орле дилерские центры Kia, Geely и Chery прежде функционировали под брендом «Форпост», они удобно расположены в едином комплексе на Ливенской улице, 76. Шоурум Kia занимает 484 кв. м, Geely – 439 кв. м. Сервисная зона корейской марки площадью 1 269 кв. м включает восемь подъемников, а малярно-кузовному участку отведено 333 кв. м.

СТО Geely площадью 624 кв. м насчитывает четыре подъемника.

Орел стал седьмым городом, где работают официальные дилерские центры автомобильного холдинга "КорсГрупп".

Настоящий «Тульский бренд»

Расширение горизонтов присутствия стало в октябре этого года далеко не единственным приятным событием для компании.

9 октября в дилерском центре Haval «КорсГрупп Тула» на Рязанской, 38 состоялась презентация одного из самых технологичных компакт-кроссоверов этого бренда - Haval Jolion. А 20 октября в Туле прошло одно из главных событий для тульского бизнес-сообщества, вручение ежегодной региональной премии «Тульский бренд». Четвертый год подряд автомобильный холдинг «КорсГрупп» становится победителем в номинации «Транспортные услуги и автомобили».

- Премия «Тульский бренд» - это высокая оценка нашей работы со стороны клиентов. Их мнение для нас особенно ценно. Более чем за 30 лет работы наша компания научилась преодолевать любые трудности. Будем развиваться дальше! - сказал после церемонии награждения президент автомобильного холдинга «КорсГрупп» Ерухом Шальмиев.

Торжественный момент вручения премии "Тульский бренд - 2021".

kors-group.com

* По данным "АвтоБизнесРевю", https://abreview.ru/