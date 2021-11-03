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Общество3 ноября 2021 8:50

ГК «КорсГрупп» - теперь и в Орле!

Компания «КорсГрупп» продолжает развитие дилерской сети: в октябре список городов присутствия пополнил Орел
Наталья КОНОВА
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В Орле ГК «КорсГрупп» приобрела сразу три дилерских центра Kia, Geely и Chery.

В Орле ГК «КорсГрупп» приобрела сразу три дилерских центра Kia, Geely и Chery.

Он стал седьмым городом, где работают официальные дилерские центры автомобильного холдинга.

- В октябре мы открываем для себя абсолютно новый регион, - комментирует генеральный директор ГК «КорсГрупп» Олег Мастрюков. – Успешно завершена сделка по приобретению трех действующих дилерских центров: Kia, Geely и Chery в Орле. В перспективе будем продолжать увеличивать долю холдинга на рынке и укрупняться в тех регионах, где мы уже присутствуем. И, конечно, двигаться к главной цели - войти в топ-10 крупнейших автомобильных холдингов страны.

Приобретенные «КорсГрупп» в Орле дилерские центры Kia, Geely и Chery удобно расположены в едином комплексе на Ливенской улице, 76.

Приобретенные «КорсГрупп» в Орле дилерские центры Kia, Geely и Chery удобно расположены в едином комплексе на Ливенской улице, 76.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года «КорсГрупп» занимает 11 позицию в рейтинге автомобильных холдингов России по объемам продаж новых автомобилей*. Деятельность тульского автомобильного холдинга давно вышла за пределы нашего региона. В марте 2021 года был открыт дилерский центр Haval в Коломне. Таким образом, сегодня автохолдинг «КорсГрупп» - это официальные дилерские центры 12 автомобильных брендов, расположенные в Туле, Новомосковске, Калуге, Коломне, Ярославле, Твери, а с октября 2021 года – и в Орле.

Приобретенные «КорсГрупп» в Орле дилерские центры Kia, Geely и Chery прежде функционировали под брендом «Форпост», они удобно расположены в едином комплексе на Ливенской улице, 76. Шоурум Kia занимает 484 кв. м, Geely – 439 кв. м. Сервисная зона корейской марки площадью 1 269 кв. м включает восемь подъемников, а малярно-кузовному участку отведено 333 кв. м.

СТО Geely площадью 624 кв. м насчитывает четыре подъемника.

Орел стал седьмым городом, где работают официальные дилерские центры автомобильного холдинга "КорсГрупп".

Орел стал седьмым городом, где работают официальные дилерские центры автомобильного холдинга "КорсГрупп".

Настоящий «Тульский бренд»

Расширение горизонтов присутствия стало в октябре этого года далеко не единственным приятным событием для компании.

9 октября в дилерском центре Haval «КорсГрупп Тула» на Рязанской, 38 состоялась презентация одного из самых технологичных компакт-кроссоверов этого бренда - Haval Jolion. А 20 октября в Туле прошло одно из главных событий для тульского бизнес-сообщества, вручение ежегодной региональной премии «Тульский бренд». Четвертый год подряд автомобильный холдинг «КорсГрупп» становится победителем в номинации «Транспортные услуги и автомобили».

- Премия «Тульский бренд» - это высокая оценка нашей работы со стороны клиентов. Их мнение для нас особенно ценно. Более чем за 30 лет работы наша компания научилась преодолевать любые трудности. Будем развиваться дальше! - сказал после церемонии награждения президент автомобильного холдинга «КорсГрупп» Ерухом Шальмиев.

Торжественный момент вручения премии "Тульский бренд - 2021".

Торжественный момент вручения премии "Тульский бренд - 2021".

kors-group.com

* По данным "АвтоБизнесРевю", https://abreview.ru/

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