Тульский центральный рынок — больше не рынок? Чего только не сделаешь, чтобы не соблюдать коронавирусные запреты Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульские соцсети взорвало возмущение некоторых туляков. Несмотря на запрет работы рынков, ярмарок, торговых центров и расположенных на их территории точек продажи непродовольственных товаров, Центральный рынок на текущей неделе продолжает работать в обычном режиме.

Объяснение тому простое — территория его теперь числится как торговый комплекс. А запретов на работу таких объектов в губернаторском указе нет.

В июле 2020 года, в соответствии с постановлением правительства Тульской области №556 от 15.09.2020 года, сельскохозяйственный рынок на Хлебной площади прекратил свою деятельность и был исключен из плана организации розничных рынков. Хотя вывеска над входом до сих пор гласит иначе.

Насколько юридически верен такой подход, предстоит разобраться специалистам. Если истина окажется не на стороне предпринимателей, им грозит крупный штраф.