Сплошные дожди и пасмурное небо: прогноз погоды на все оставшиеся праздничные дни Фото: Алексей ФОКИН

В ближайшие три дня температура воздуха будет постепенно снижаться — от +13 градусов 5 ноября до +6 в воскресенье. При этом все время синоптики обещают небольшие дожди — как в светлое время суток, так и по ночам.

Влажность будет колебаться от вполне приемлемых 68% до превышающей 92%. Сегодняшний юго-западный ветер в уик-энд сменится западным при достаточно умеренной силе 5-6 метров в секунду.

Ночных заморозков не ожидается, температура будет стабильно держаться выше +4 градусов, хотя в ночь с субботы на воскресенье будет ощущаться как нулевая.