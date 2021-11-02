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Здоровье2 ноября 2021 12:31

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 2 ноября 2021 года: заразились еще 260 человек

Каждый день количество вновь выявленных случаев бьет рекорды
Елена Иргиз
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Выздоровели при этом 250 пациентов из разных частей области

Выздоровели при этом 250 пациентов из разных частей области

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним данным статистики коронавирусом заболели еще 260 человек. Каждый день данные по заболеваемости устанавливают отрицательные рекорды. Всего с начала пандемии заразилось 60 606 человек.

Выздоровели при этом 250 пациентов из разных частей области. С начала распространения заболевания в области успешно переболели COVID-19 52 432 человека.

Еще 18 жителей разных возрастов скончались от последствий заболевания. С марта 2020 года в области умерло 3 494 человека, заболевших коронавирусом.

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