Неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Гармонной в Туле из-за лая собаки

Мужчина открыл стрельбу на улице Гармонной в Туле из-за лая собаки Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, рано утром сегодня, 2 ноября, в Туле рядом с домом № 26 по улице Гармонной в Туле произошел конфликт между женщиной, выгуливавшей собаку, и неизвестным мужчиной.

В его ходе неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. После чего с места происшествия он скрылся, сообщает Myslo.

Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе, которому на вид около 25 лет, рост около 180 см, был одет в черную одежду.