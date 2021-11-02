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Происшествия2 ноября 2021 10:28

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Гармонной в Туле из-за лая собаки

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего
Игорь КОПЫТОВ
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Мужчина открыл стрельбу на улице Гармонной в Туле из-за лая собаки

Мужчина открыл стрельбу на улице Гармонной в Туле из-за лая собаки

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, рано утром сегодня, 2 ноября, в Туле рядом с домом № 26 по улице Гармонной в Туле произошел конфликт между женщиной, выгуливавшей собаку, и неизвестным мужчиной.

В его ходе неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. После чего с места происшествия он скрылся, сообщает Myslo.

Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе, которому на вид около 25 лет, рост около 180 см, был одет в черную одежду.

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