Названы районы Тульской области, где больше всего в госпитали поступает тяжелых пациентов с коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

Так, в числе лидеров по заболеваниям коронавирусом в тяжелой форме Алексин, Ефремов, Новомосковск и Тула, а также из Белевский, Кимовский, Узловский и Щекинский районы. В самой обдастной столице наибольшее количество тяжелых случаев фиксируется в Центральном, Пролетарском и Зареченском территориальных округах, а также территории бывшего Ленинского района.

В целом, заболеваемость за последнюю неделю значительно выросла в районах, которые граничат с другими регионами.