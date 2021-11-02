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Здоровье2 ноября 2021 9:18

Названы районы Тульской области, где больше всего в госпитали поступает тяжелых пациентов с коронавирусом

Данные были озвучены в ходе оперативного совещания
Игорь КОПЫТОВ
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Названы районы Тульской области, где больше всего в госпитали поступает тяжелых пациентов с коронавирусом

Названы районы Тульской области, где больше всего в госпитали поступает тяжелых пациентов с коронавирусом

Фото: Алексей ФОКИН

Так, в числе лидеров по заболеваниям коронавирусом в тяжелой форме Алексин, Ефремов, Новомосковск и Тула, а также из Белевский, Кимовский, Узловский и Щекинский районы. В самой обдастной столице наибольшее количество тяжелых случаев фиксируется в Центральном, Пролетарском и Зареченском территориальных округах, а также территории бывшего Ленинского района.

В целом, заболеваемость за последнюю неделю значительно выросла в районах, которые граничат с другими регионами.

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