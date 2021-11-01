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Происшествия1 ноября 2021 16:33

В Щекинском районе недалеко от деревни Лопатково «Ford Focus» сбил пешехода: женщина погибла

Авария случилась 31 октября в темное время суток
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе недалеко от деревни Лопатково «Ford Focus» сбил пешехода. Авария случилась 31 октября в темное время суток.

По предварительной информации, около 20:10 на 12 километре трассы «Лопатково - Ефремов» 57-летний мужчина, будучи за рулем «Ford Focus», сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в темноте без светоотражателей на одежде.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

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