С 15 ноября начнутся проверки на предприятиях, где сотрудники должны пройти обязательную вакцинацию Фото: Игорь КОПЫТОВ

На предприятиях Тульской области будут проверять соблюдение постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Начнут с тех из них, что были добавлены в список на прошлой неделе — предприятия сферы сельского хозяйства и строительства.

Граждане, в отношении которых введена обязательная вакцинация, должны вакцинироваться первым компонентом до 15 ноября 2021 года, вторым – не позднее 7 декабря.