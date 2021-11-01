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Здоровье1 ноября 2021 17:31

С 15 ноября начнутся проверки на предприятиях, где сотрудники должны пройти обязательную вакцинацию

На прошлой неделе был расширен перечень граждан, для которых прививка стала обязательной
Игорь КОПЫТОВ
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С 15 ноября начнутся проверки на предприятиях, где сотрудники должны пройти обязательную вакцинацию

С 15 ноября начнутся проверки на предприятиях, где сотрудники должны пройти обязательную вакцинацию

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На предприятиях Тульской области будут проверять соблюдение постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Начнут с тех из них, что были добавлены в список на прошлой неделе — предприятия сферы сельского хозяйства и строительства.

Граждане, в отношении которых введена обязательная вакцинация, должны вакцинироваться первым компонентом до 15 ноября 2021 года, вторым – не позднее 7 декабря.

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