В Туле заболеваемость ОРВИ среди взрослых превышает эпидпорог на 91% Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день в областной столице зарегистрировано 5 206 случаев ОРВИ, что превышает порог на 71%. Однако это на 5,5% ниже данных прошлой недели.

При этом заболеваемость среди взрослых превышает эпидемиологический порог на 91%, а у детей в возрасте 7-14 лет показатель превышает норму всего на 67%.

В целом же по региону зарегистрировано 10427 случаев заболевания ОРВИ.

В настоящий момент от гриппа привито 52% от предполагаемого числа желающих вакцинироваться.