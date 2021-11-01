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Общество1 ноября 2021 17:10

В Туле заболеваемость ОРВИ среди взрослых превышает эпидпорог на 91%

Вместе с тем, в сельской местности ситуация совсем иная
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле заболеваемость ОРВИ среди взрослых превышает эпидпорог на 91%

В Туле заболеваемость ОРВИ среди взрослых превышает эпидпорог на 91%

Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день в областной столице зарегистрировано 5 206 случаев ОРВИ, что превышает порог на 71%. Однако это на 5,5% ниже данных прошлой недели.

При этом заболеваемость среди взрослых превышает эпидемиологический порог на 91%, а у детей в возрасте 7-14 лет показатель превышает норму всего на 67%.

В целом же по региону зарегистрировано 10427 случаев заболевания ОРВИ.

В настоящий момент от гриппа привито 52% от предполагаемого числа желающих вакцинироваться.

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