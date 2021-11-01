Только чуть больше 1% попавших в ковидные госпиталя Тульской области - привитые люди Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю зарегистрирован 1651 случай заболевания ковидом, что на 22% выше уровня предыдущей недели. Коэффициент распространения – 1,1. Рост наблюдается во всех возрастных группах.

Вместе с тем, с 11 по 28 октября через реанимационные отделения госпиталей прошло 773 человека. Из них только 9 вакцинированных, что чуть больше 1%. Все остальные не имели прививки.

Также за неделю в Тульской области зарегистрировали около 600 случаев внебольничной пневмонии.