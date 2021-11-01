Коронавирус в Тульской области, последние данные на 1 ноября 2021 года: число зараженных выросло до 256 человек в сутки

При этом выздоровели 1562 жителя Тулы и области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба в Тульской области за минувшую неделю с 26 октября по 1 ноября коронавирусом заболел 1651 человек во всех районах и городских округах. Только за последние сутки выявлено 256 случаев заболевания, а всего с начала пандемии - 60 346.

При этом выздоровели 1562 жителя Тулы и области за прошедшую неделю и 245 - за минувшие сутки. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 52 182 пациента.

Также сообщается о 125 подтвержденных летальных случаях пациентов с COVID-19. Умершим было от 37 до 98 лет, у большинства из них в истории болезни были хронические заболевания. В сутки скончалось от инфекции еще 18 человек, и 3 476 - за все время с марта 2020 года.