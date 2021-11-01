Жители Тульской области могут проголосовать за лучшего полицейского региона на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Фото: страница "ВКонтакте" Артема Гамова

С 1 ноября начался Всероссийский этап голосования конкурса «Народный участковый». Приглашаем жителей Тулы и области активно поддержать лучшего участкового региона - Артема Гамова.

Отдать свой голос за лучшего участкового Тульской области может каждый. Для этого нужно зайти на специальный раздел сайта «Комсомольской правды» и поставить «лайк» рядом с фотографией Артема Гамова.

Награждение победителя и призеров пройдет в МВД в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Подробнее о нашем участковом Артеме Гамове можно узнать на сайте газеты «Комсомольская правда» в материале «Народный участковый» Тульской области: Главное – когда есть результат твоей работы».