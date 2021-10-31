Счет 1:2 - «Арсенал» проиграл «Сочи» в домашнем матче

1:2 - «Арсенал» проиграл «Сочи» в домашнем матче Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня тульский «Арсенал» встретился с «Сочи» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 на поле стадиона «Арсенал». Матч окончился поражением для хозяев поля.

Игра началась для туляков неудачно — уже на 2-й минуте в их ворота забили гол: с подачи Нобоа колумбиец Касьерра забил первый мяч игры. «Арсенал» же до конца первого тайма играл достаточно вяло.

Второй тайм начался без замен, однако на 57 минуте на поле вышел Эванс Кангва, и это оказалось удачным решением: на 65 минуте он с подачи брата головой забил гол в ворота "Сочи". На 79 минуте он попытался повторить успех, но пробил в штангу. В эту же минуту Касьерра забил второй мяч в ворота «Арсенала», ставший решающим: несмотря на добавленные 3 минуты, туляки не смогли сравнять счет.

Итог матча — 1:2 в пользу «Сочи».