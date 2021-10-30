Глава клуба «Спартак» подтвердил переход Хлусевича к ним из тульского «Арсенала»

Глава клуба «Спартак» подтверди переход Хлусевича к ним из тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал договор до 2026 года с защитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на генерального директора московского клуба Евгения Мележикова.

Напомним, ранее о переходе Хлусевича в «Спартак» же сообщали, но в пресс-службе «Арсенала» опровергли эту информацию, призвав СМИ опираться на официальные релизы клуба.

20-летний Даниил Хлусевич играет за «Арсенал» с 2018 года, сперва в дубле, затем, с 202-го, перешел в основную команду. На его счету 48 матчей за тульский клуб, 7 голов и 6 голевых передач.