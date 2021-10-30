Руководители Тулы и депутаты гордумы почтили память комиссара Тульского рабочего полка Григория Агеева

Торжественная церемонии возложения цветов прошла у памятника на месте гибели Григория Антоновича Агеева в Рогожинском парке

Мероприятия начались с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику на месте гибели Героя Советского Союза, первого комиссара Тульского рабочего полка Григория Антоновича Агеева в Рогожинском парке. В мероприятии приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, представители городского Совета ветеранов, Союза городов-героев. Собравшиеся почтили память Григория Агеева минутой молчания.

Мэр Ольга Слюсарева отметила, что грозной осенью 1941 года Тула стала надежным щитом для Москвы.

– 45 дней на тульской земле шли ожесточенные бои. В трудный час солдаты, офицеры регулярной армии и бойцы Тульского рабочего полка, комиссаром которого был Григорий Агеев, единой силой встали на пути врага. 30 октября стал последним в жизни командира. Все дальше и дальше от нас те героические и трагические дни, когда судьба Тулы и нашей Родины висела на волоске, – подчеркнула градоначальник. – Подвиг героев-земляков и всех советских солдат не померкнет в веках. Честь им и слава! Вечная память павшим в боях, умершим от ран и пропавшим без вести.

Глава городской администрации Дмитрий Миляев отметил, что туляки проявили героическое мужество, защищая родной город от неприятеля во время Великой Отечественной войны, сдерживая натиск врага, многие – ценой своей жизни. Григорий Агеев один из них:

– Мы сегодня чтим память героев, которые первыми приняли удар на себя. Встретили врага на подступах к нашему городу. Здесь проходил передний край обороны Тулы, где пали многие его защитники. Это героическая страница истории не только нашего города, но и всей нашей страны. Это история мужества, подвига, и очень важно помнить и знать это. В этой памяти наша сила и единство, – подчеркнул глава городской администрации.

Церемонии возложения цветов также прошли у могилы Григория Агеева на Всехсвятском кладбище и у памятной доски с его именем, расположенной на доме № 80 а на пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева.

Мемориальная доска расположена на доме, где в годы войны формировался Тульский рабочий полк

В торжественной церемонии возложения цветов к мемориальной доске в честь Героя Советского Союза, первого комиссара Тульского рабочего полка Григория Антоновича Агеева приняли участие заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Почетный гражданин Тульской области, председатель Тульской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Борис Соколов, заместитель председателя Тульского городского отделения ветеранов Игорь Тамбовцев, жители.

Мемориальная доска расположена на доме по улице Агеева/проспекте Ленина, 80а, где в годы войны формировался Тульский рабочий полк.

Анастасия Олеговна обратилась к собравшимся:

– В эти дни 80 лет назад наш город мужественно оборонялся от натиска немецко-фашистских захватчиков. Рабочий полк стоял на рубеже обороны, первым его комиссаром был Григорий Антонович Агеев. Героически пав на поле сражения, он до последнего находился на передовой. Сегодня очень важно чтить память героев, которые отстояли Тулу. Честь им и вечная слава!

Память Агеева почтили минутой молчания, затем состоялось возложение цветов к мемориальной доске.

В это же время торжественная церемония возложения цветов прошла на могиле первого комиссара Тульского рабочего полка Григория Антоновича Агеева, которая находится на Всехсвятском кладбище в Туле.

Торжественная церемония возложения цветов прошла и на могиле Григория Антоновича Агеева на Всехсвятском кладбище в Туле

Участие в памятном мероприятии приняли заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов, представители городского Совета ветеранов и ветеранов ТОЗ, туляки.

– Сегодня, мы собрались здесь, чтобы почтить память Героя Советского Союза Григория Антоновича Агеева. Этот человек не боялся ничего, с 13 лет он принимал участие в боевых действиях. Во время боев он шел в первых рядах, заслоняя собой молодых бойцов, показывая своим примером, как нужно сражаться за свою Родину. Сегодня очень важно чтить память героев, подаривших нам мирное небо над головой!

Собравшиеся почтили память Григория Антоновича Агеева минутой молчания и возложили цветы.